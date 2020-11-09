Бразильский журналист о скандале с Дзюбой: «Роналдиньо в такой же ситуации говорил, что на видео не он»

Журналист Фабио Алейшо в разговоре с «СЭ» рассказал, как к инциденту с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой отнеслись в Бразилии.

— Дзюба не очень известен в Бразилии, его помнят по чемпионату мира, но он не суперзвезда, — заявил «СЭ» Алейшо. — Когда есть какой-то скандал, это всегда интересует людей. Тем более в Бразилии транслируют чемпионат России, и вчера показывали матчи, я подключался в перерыве игры и рассказывал об этой ситуации с Дзюбой.

Новости про эту историю появились в самых важных бразильских СМИ. Но для людей в Бразилии — это не суперскандал, как если бы в такую ситуацию попал Бензема, Роналду или Ибрагимович. Бывали ли подобные случаи в Бразилии? Да с тренером Вандерлеем Лушембургу и Роналдинью. Тоже видео с мастурбацией. Роналдиньо тогда сказал, что на ролике был не он. К ним не применялись никаких санкций. Думаю, и в отношении Дзюбы не было бы жестких мер, но матч «Зенита» был уже на следующий день после того, как видео появилось в сети, а сбор национальной команды начался в понедельник, — заявил Алейшо. (Севастиан Терлецкий)