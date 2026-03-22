Бразильский игрок «Краснодара» Са не исключил возможность получения паспорта РФ

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са ответил на вопрос «СЭ» о возможности получения российского паспорта.

— Как у тебя с русским языком?

— Так себе (смеется). Говорю мало, знаю только самые базовые вещи. В основном что-то могу сказать на поле, на тренировках. И партнеров по команде я в целом понимаю. Но за пределами поля тяжеловато.

— Задумывался ли ты над получением российского спортивного гражданства?

— Знаю нескольких бразильцев, которые выступали за Россию. Не стану ничего исключать, но честно, не задумывался об этом, — сказал Са.

Виктор Са выступает за «Краснодар» с февраля 2024 года. В этом сезоне 31-летний бразилец провел 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

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