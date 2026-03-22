«Динамо» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Зенит» встретятся в 22-м туре чемпионата России

«Динамо» принимает «Зенит» в матче 22-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 марта. Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве начинается в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча динамовцев и зенитовцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 16:00. ВТБ Арена (Москва)

За основными событиями и результатом игры «Динамо» — «Зенит» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 21 туре чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков, «Зенит» — 45 очков. В 21-м туре «Динамо» победило «Ростов» (1:0), а «Зенит» — «Спартак» (2:0).