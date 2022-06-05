Братья Кангва из «Арсенала» назвали лучшими в РПЛ друг друга

Футболисты «Арсенала» Кингс и Эванс Кангва упомянули друг друга при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата братья поставили родственника на первое место. Полузащитник Кингс также назвал в топ-3 хавбека «Динамо» Себастьяна Шиманьски и полузащитника «Зенита» Клаудиньо, а форвард Эванс — полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и форварда «Зенита» Малкома.

«Арсенал» по итогам чемпионата занял последнее, 16-е место и вылетел из РПЛ.

«Арсенал»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».