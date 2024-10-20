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Сегодня, 09:40

Андрей Федун назвал омерзительным поражение «Спартака» от «Краснодара»

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Экс-член совета директоров «Спартака» и брат бывшего владельца клуба Леонида Федуна Андрей Федун в комментарии «СЭ» эмоционально отреагировал на поражение красно-белых от «Краснодара» в матче 12-го тура РПЛ (0:3).

— Слушайте, я не эксперт. Мое мнение: проиграли омерзительно! — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков. «Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на 1-е место в РПЛ.

Дарик Агаларов

ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун
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«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
12
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
13
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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Пари НН – Ростов
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