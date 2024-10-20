Андрей Федун назвал омерзительным поражение «Спартака» от «Краснодара»

Экс-член совета директоров «Спартака» и брат бывшего владельца клуба Леонида Федуна Андрей Федун в комментарии «СЭ» эмоционально отреагировал на поражение красно-белых от «Краснодара» в матче 12-го тура РПЛ (0:3).

— Слушайте, я не эксперт. Мое мнение: проиграли омерзительно! — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков. «Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на 1-е место в РПЛ.

Дарик Агаларов