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Юран о Станковиче: «Почему наши топ-клубы зовут иностранцев? Что выиграл Станкович?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

19 октября «Спартак» на своем поле с крупным счетом уступил «Краснодару» (0:3) в матче 12-го тура РПЛ.

— К Станковичу все больше и больше вопросов?

— Я уже не раз говорил и готов повторить. Это мое личное мнение. Кому-то оно нравится. Кому-то — нет. Но я не понимаю, почему у нас топовые клубы делают ставку на иностранцев. Я ничего не имею против человеческих качеств специалистов из-за рубежа. Они хорошие люди. Но у нас вообще-то есть кадры.

Я понимаю, когда к нам приезжают тренеры, которые чего-то добились в Европе. А тут ... Должно же быть какое-то самоуважение! Для чего все время смотреть за рубеж, искать там кого-то? Что выиграл Станкович до «Спартака»? Чемпионат Сербии? Там всего две команды разыгрывают титул -«Црвена» и «Партизан»! А что у него получилось в Италии? За тренера говорят его результаты. А вспомните Абаскаля. Поработал в «Спартаке», поехал в Испанию. Через шесть туров его уволили из «Гранады»... Вот вам красноречивый показатель. Что касается Станковича, при всем уважении к «Краснодару», ну не имеет права «Спартак», ставящий перед собой задачи, так играть дома!

После 12 матчей «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в РПЛ. «Краснодар» (30 очков) лидирует в турнирной таблице.

Полностью интервью Сергея Юрана читайте на сайте «СЭ».

Деян Станкович
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
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7
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