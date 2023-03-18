«Судьи всегда помогают «Зениту». Раньше помогали «Спартаку», они это знают». Божович — о судейских скандалах в России

Культовый черногорский тренер Миодраг Божович в интервью «СЭ» оценил последние судейские решения в Кубке России, рассказал о несостоявшемся переходе Перишича в «Динамо», а также оценил выступление Кварацхелии в Лиг е чемпионов.

Судьи всегда помогают «Зениту» , н ичего нового!

— Начнем с событий матчей Кубка России. В игре «Акрон» — «Локомотив» Дмитрий Баринов вышел на поле, несмотря на дисквалификацию. Видели эту историю?

— Это ошибка спортивного отдела «Локомотива». Не знаю, как такое возможно. Виноват начальник команды, но и кто-то из тренеров должен следить за этим, помощники должны вести учет. Например, у меня всегда был помощник, который следил за такими дисквалификациями, поэтому я сам не обращал на них особого внимания. Это уже технические вопросы, за которыми должен следить начальник команды.

— Видели ли скандальный эпизод в матче «Зенита» и «Динамо», когда на Тюкавине не поставили пенальти?

— Да, и считаю, что пенальти был. Сейчас вроде как судьи в первый раз ошиблись в пользу «Зенита». Но они ошибались и раньше - и по пенальти, и по голам. Так что ничего нового не произошло! Это «Зенит», судьи им всегда помогают. Хочет или не хочет судья, на него давит большой клуб, поэтому они помогают «Зениту», когда обслуживают их матчи.

— В последнее время говорят про судейский заговор против «Спартака». Вы это чувствовали в РПЛ?

— Нет, я никогда такого не чувствовал. Что касается «Спартака», им тоже раньше помогали судьи. Они это прекрасно знают. Но думаю, что эти разговоры надо заканчивать.

— Кукуляка, который не назначил пенальти на Тюкавине, временно отстранили от матчей РПЛ, позднее допустят к играм ФНЛ. Такое наказание справедливо?

— Если бы все были так принципиальны, судить было бы некому. Поэтому Кукуляка нужно было отстранить на пару игр. Пусть дальше судит! В принципе, он отработал этот матч нормально.

— Генеральный директор «Динамо» предложил отправить Кукуляка на детектор лжи. Такая практика может принести плоды?

— Я не сторонник таких мер. Это выглядит так, будто вы работаете с ворами в законе либо с какими-то свидетелями. Человек может ошибаться, может испугаться. Судья принимает решение самостоятельно, потому я против детектора.

Евгений Кукуляк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

ВАР помогает судьям во всех странах мира, а в России только мешает

— По вашему мнению, большое количество судейских скандалов в России связано с уровнем арбитров?

— В России очень хорошие условия для судей. Есть ВАР, который во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Я не понимаю почему. Видимо, они не хотят смотреть в экран как надо. Потому что очень просто — просмотрят спорные эпизоды и никаких вопросов не будет. Четыре арбитра работают! Очень легко принять правильное решение. Почему они этого не делают, я не знаю. Это уже совсем другой вопрос.

— Судьи общаются с командами, организуются форумы на сборах. Что тогда должно помочь?

— Поверьте мне, ничего не поможет. В России есть хорошие арбитры, только они должны судить по-честному. Никакие иностранцы не нужны. Сколько их приходило, и ничего не менялось.

— Почему так?

— Просто судьи боятся. Невозможно объяснить, что они делают. Посмотрите на Карасева — когда он судит в Европе, у него очень хорошо получается. Есть масса других примеров, когда российские арбитры судят нормально, но лишь когда захотят. Есть какие-то очень странные ситуации. Еще и эпизоды смотрят очень долго. Любой человек, который понимает футбол, может очень быстро разобраться. Технические возможности позволяют, у вас же десять камер в каждом углу! Можете легко увидеть все, что происходит. Но что-то не так в голове.

Сергей Карасев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Мы могли приобрести Перишича в «Динамо

— «Наполи» впервые в истории прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Что можете сказать о Хвиче?

— Очень положительно смотрю на результаты «Наполи», они играют очень хорошо. Сомневаюсь, что кто-то ожидал такого выступления от Хвичи. Он большой молодец!

— Его раскрыл Лучано Спаллетти?

— Хвича очень хорошо играл и в «Рубине», хотя последний его год в России сложился неудачно. Его индивидуальное мастерство было видно еще тогда. Но сейчас он действительно нашел свою команду.

— Еще один герой Лиги чемпионов — Холанн. Писали, что он мог оказаться в «Ростове». Можно сказать, что тогда его карьера была бы испорчена?

— Кто знает. Сейчас можно только строить теории. Никто не знает, что бы с ним было в России.

— В «Ростове» тогда посчитали, что три миллиона за него — слишком дорого.

— Что поделать. Если бы были деньги, они бы его купили.

— Буквально несколько дней назад появилась новость о том, что партнер Хвичи по «Наполи» Виктор Осимхен мог оказаться в ЦСКА или «Краснодаре».

— Еще четыре-пять лет назад в России мог бы оказаться любой игрок. Были такие времена, когда у каждой команды РПЛ были очень хорошие иностранцы. Это вообще неудивительно, такой бизнес — все всегда ищут хороших молодых игроков. Иногда получается найти, иногда нет. У российских клубов были хорошие скауты, которые смотрели, смотрят и ищут качественных футболистов.

— Было ли у вас такое, что вы хотели приобрести игрока, но руководство не смогло найти деньги и теперь этот футболист играет на самом высоком уровне?

— Только если Иван Перишич, которого могли подписать, когда я работал в «Динамо». Там не стоял вопрос о деньгах. Но после ухода Константина Сарсании я больше об этом не слышал.

— А разговаривали ли вы с самим игроком?

— Я разговаривал с одним агентом, который сказал, что сделка возможна. Мы могли его тогда приобрести.