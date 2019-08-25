Божович считает, что «Крылья Советов» заслужили одно очко в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда заслужила одно очко, сообщает официальный сайт самарцев.

— В первом тайме мы забили хороший гол, — приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев Советов». — После перерыва подумали, что сможем выдержать, не пропустить и забить еще на контратаках. Но получилось все наоборот. Мы пропустили один мяч, потом второй. Все это произошло из-за наших ошибок. Думаю, что сегодня мы заслужили одно очко. Наши игроки сражались, у меня нет к ним претензий.

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