Божович отметил, что "Крылья" ждали своих моментов в игре с ЦСКА

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после победы в матче 1-го тура российской премьер-лиги над ЦСКА (2:0) рассказал, что его команда ждала своих моментов.

– Как удалось переломить ход игры?

– За счет команды, – сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". – Мы понимали, что против ЦСКА будет очень трудно играть, потому что они – одна из лучших команд России по контролю мяча. Мы ждали контраки, ждали своих моментов. В первом тайме была пара хороших моментов. Просто ждали, ждали и дождались.

– Довольны тем, как проявили себя новички в этом матче?

– Это первый тур. Пока еще рано говорить. Команды в разных состояниях.

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