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Божович: «Футболист года в РПЛ — Сперцян. Что тут думать?!»

Алина Савинова
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Главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом РПЛ в уходящем 2023 году.

«Футболист года в РПЛ — Эдуард Сперцян. Что тут думать?! Возможно, он будет следующим футболистом, кто поедет в Европу. Сперцян показывал уровень и до Ивича. Но, думаю, сейчас он почувствовал поддержку Ивича и стал увереннее себя чувствовать. Всегда в развитии футболиста есть заслуга тренера», — цитирует Божовича Sport24.

В этом сезоне 23-летний Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он выступает за основную команду «быков» с 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608789-chto-tut-dumat-miodrag-bozhovich-nazval-luchshego-futbolista-rpl-v-2023-godu
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Миодраг Божович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

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