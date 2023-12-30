Божович: «Футболист года в РПЛ — Сперцян. Что тут думать?!»

Главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом РПЛ в уходящем 2023 году.

«Футболист года в РПЛ — Эдуард Сперцян. Что тут думать?! Возможно, он будет следующим футболистом, кто поедет в Европу. Сперцян показывал уровень и до Ивича. Но, думаю, сейчас он почувствовал поддержку Ивича и стал увереннее себя чувствовать. Всегда в развитии футболиста есть заслуга тренера», — цитирует Божовича Sport24.

В этом сезоне 23-летний Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он выступает за основную команду «быков» с 2021 года.