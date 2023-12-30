Глава РПЛ Алаев: «Акинфееву можно памятник сделать уже сейчас»

Президент РПЛ Александр Алаев назвал имя человека года в российском футболе.

«Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», — приводит слова Алаева Sport24.

37-летний Акинфеев с начала карьеру играет за ЦСКА. На его счету 757 матчей, в которых пропустил 682 гола. 315 игр голкипер провел на ноль. Вместе с армейцами Акинфеев стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка страны, а также взял Кубок УЕФА.

Действующий контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.