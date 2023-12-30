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Шавло назвал «Сочи» и «Спартак» разочарованием 2023 года

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, какие команды разочаровали его в 2023 году.

«В этом году разочаровала команда «Сочи». Недавно были серебряными призерами чемпионата, но сейчас они сдали, находятся на последнем месте. Надеюсь, за оставшийся отрезок «Сочи» выправит ситуацию, потому что это южный город, там должен быть хороший стадион и команда. «Спартак» еще нестабильно играл в этом году. 5 место — это не та позиция, на которой должны находиться красно-белые», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками идет на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» набрал 11 баллов и располагается на последнем месте в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-razocharovanie-2023-goda-sochi-i-spartak/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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