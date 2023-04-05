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Сегодня, 14:42

Божин заявил, что со «Спартаком» было сложнее играть, чем с «Зенитом»

Алина Савинова
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Защитник «Факела» Сергей Божин высказался об игре против «Спартака» и «Зенита» в чемпионате России.

«С кем было сложнее всего играть в первой части сезона? «Спартак». С «Зенитом» было чуть попроще, они долго катали мяч. Там же половина бразильцев. Естественно, когда они вышли не на такое идеальное поле, к которому привыкли, то, пока адаптировались, время уже прошло. Плюс мы четко оборонялись. «Спартак» наоборот очень хорошо начал, команда играет ромбом — это непривычно, игроки все быстрые, молодые, футбол комбинационный. Тот же Зиньковский хорош. С ними в первом тайме мы нормально набегались, хотя выигрывали», — приводит «РБ Спорт» слова Божина.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 51 очко. «Спартак» с 41 очком идет третьим. «Факел» расположился на 14-й строчке (17 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-bozhin-so-spartakom-igrat-slozhnee-vsego-s-zenitom-by-lo-chut-proshhe/
Сергей Божин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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