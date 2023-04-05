Попов: «Гогниев устал уже морально и физически»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов отреагировал на уход Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

«Я думаю, в данной ситуации было принято правильное решение. И со стороны Гогниева, и со стороны руководства. Не то чтобы Гогниев плохой тренер или еще что-то, но бывают ситуации, когда не получается у тренера в команде. Гогниев устал уже морально и физически. В любом случае он сделал свое дело и какой-то свой вклад в «Химки» внес. Просто так иногда бывает, что надо сделать паузу, чтобы перезагрузиться. И одному, и другим. Поэтому здесь нормальный рабочий процесс, и в этом ничего такого, как говорится, нет», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.