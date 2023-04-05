Влут прокомментировал судебное разбирательство в Нидерландах

Нападающий «Урала» Рай Влут прокомментировал «СЭ» судебное разбирательство в Нидерландах.

— Несколько дней назад были новости о твоем деле в Нидерландах. Прокомментируешь?

— Мне сказать нечего. Не готов комментировать.

В начале апреля Влута приговорили в Нидерландах к 2,5 годам тюрьмы за ДТП со смертельным исходом.

В ноябре 2021 года форвард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.