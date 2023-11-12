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Божин — о «Факеле»: «Нет ни одного матча, где можно упрекнуть игроков»

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Защитник «Факела» Сергей Божин прокомментировал игру команды в первом круге РПЛ-2023/24.

«Мы и играли смело, агрессивно. «Факел» нельзя упрекнуть в том, что мы кого-то боимся. Команда всегда играет в смелый футбол. Иногда нам помогает везение, иногда просто выигрываем, — цитирует Божина «РБ Спорт». — Тренер настраивает команду. У нас такой коллектив, что ни при каких условиях у нас не было расслабленности. У болельщиков не найдется ни одного матча, где можно упрекнуть игроков, в том, что мы недобегаем. Рассчитываем занять место как можно выше».

После 15 матчей воронежцы набрали 19 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

29-летний Божин провел в этом сезоне 15 игр во всех турнирах, забил 1 гол.

Источник: РБ Спорт
Сергей Божин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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