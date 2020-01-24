РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Боженик, которым интересовался ЦСКА, перейдет в «Фейеноорд»

15:56
Теги:

Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик перейдет в «Фейеноорд», информирует Rijnmond.nl. Уже сегодня он прибудет в Роттердам для оформления сделки. Все переговоры находятся на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Гамбург» интересовались игроком. Армейцы готовы были заплатить 6 миллионов евро, а немецкий клуб вдвое меньше.

При этом на этой недели также появилась информация, что 20-летний словак близок к переходу именно в «Гамбург».

В текущем сезоне Боженик провел 17 матчей за «Жилину» и забил три мяча при четырех голевых передачах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир