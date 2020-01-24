Боженик, которым интересовался ЦСКА, перейдет в «Фейеноорд»

Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик перейдет в «Фейеноорд», информирует Rijnmond.nl. Уже сегодня он прибудет в Роттердам для оформления сделки. Все переговоры находятся на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Гамбург» интересовались игроком. Армейцы готовы были заплатить 6 миллионов евро, а немецкий клуб вдвое меньше.

При этом на этой недели также появилась информация, что 20-летний словак близок к переходу именно в «Гамбург».