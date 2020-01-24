Боженик, которым интересовался ЦСКА, перейдет в «Фейеноорд»
15:56
Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик перейдет в «Фейеноорд», информирует Rijnmond.nl. Уже сегодня он прибудет в Роттердам для оформления сделки. Все переговоры находятся на финальной стадии.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Гамбург» интересовались игроком. Армейцы готовы были заплатить 6 миллионов евро, а немецкий клуб вдвое меньше.
При этом на этой недели также появилась информация, что 20-летний словак близок к переходу именно в «Гамбург».
В текущем сезоне Боженик провел 17 матчей за «Жилину» и забил три мяча при четырех голевых передачах.
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