«Бойцы!» Глушаков показал фото из раздевалки «Ахмата» после победы над «Тамбовом»
7 июля 2020, 21:22
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новый пост в Instagram после победы в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1).
— Бойцы, мужики, команда! — написал Глушаков. — Было очень непросто, но мы взяли три очка! Всех с победой, двигаемся дальше, большое спасибо болельщикам за поддержку!
«Ахмат» с 30 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. В 28-м туре грозненцы примут «Зенит».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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