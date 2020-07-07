«Бойцы!» Глушаков показал фото из раздевалки «Ахмата» после победы над «Тамбовом»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новый пост в Instagram после победы в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

— Бойцы, мужики, команда! — написал Глушаков. — Было очень непросто, но мы взяли три очка! Всех с победой, двигаемся дальше, большое спасибо болельщикам за поддержку!

«Ахмат» с 30 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. В 28-м туре грозненцы примут «Зенит».