Бояринцев об Абаскале: «Непонятная фигура. Слишком молодой и неопытный»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался о назначении на пост главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Слишком молодой специалист для тех задач, которые ставит «Спартак». Слишком молодой и неопытный. Но у парня появился шанс. Поверьте, о таком шансе все мечтают. Многие спят и видят получить такую возможность. И если Гильермо этой возможностью воспользуется и наведет шороху, то это было бы классно. Но сейчас однозначно, что Абаскаль — непонятная фигура», — сказал Бояринцев «СЭ».

Вчера, 10 июня, «Спартак» объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем. В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии.