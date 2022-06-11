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Агент Языджи рассказал о ходе переговоров ЦСКА и «Лилля» по выкупу игрока

Артем Бухаев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ» о ходе переговоров между ЦСКА и французским «Лиллем» по выкупу игрока.

«Ситуация с выкупом Языджи? Пока мне нечего сказать, ничего не изменилось. Прямо сейчас у меня нет ответа», — сказал Чебеджи «СЭ».

В январе 2022-го ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.

20 мая агент хавбека подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.

ФК Лилль
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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21.05 17:00
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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