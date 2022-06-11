Агент Языджи рассказал о ходе переговоров ЦСКА и «Лилля» по выкупу игрока

Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ» о ходе переговоров между ЦСКА и французским «Лиллем» по выкупу игрока.

«Ситуация с выкупом Языджи? Пока мне нечего сказать, ничего не изменилось. Прямо сейчас у меня нет ответа», — сказал Чебеджи «СЭ».

В январе 2022-го ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.

20 мая агент хавбека подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.