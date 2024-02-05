Деменко считает, что Джикия мог потерять мотивацию после разговора с Абаскалем

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко порассуждал о возможном продлении контракта с капитаном красно-белых Георгием Джикией.

«Джикия, однозначно, на уровне «Спартака». Другое дело, как он сам себя настраивает на дальнейшую борьбу? Однозначно, он хочет остаться в «Спартаке», но если команда ничего не предпримет в плане его подписания, то он уйдет свободным агентом. И его возьмет любая команда, будет ли это «Локомотив», или, как сейчас пишут, Валерий Карпин пригласит его в «Ростов». Вопрос в том, чего хочет сам Георгий? Я думаю, он хочет остаться в стане красно-белых. Но как будет дальше проявлять инициативу клуб пока тоже неясно. Его держат, чтобы продлить контракт на выгодных для клуба условиях? Думаю, нет. А все потому, что у Абаскаля был с ним разговор, который, наверное, не понравился, прежде всего, тренеру. И в какой-то момент Джикия потерял мотивацию, начал готовиться не так, как нужно. Время лечит, ему нужно пахать, чтобы оставаться в игре — в «Спартаке» или в другой команде», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

30-летний Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Всего за московский клуб он провел 212 матчей, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач.