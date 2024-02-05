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5 февраля, 12:23

Деменко считает, что Джикия мог потерять мотивацию после разговора с Абаскалем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко порассуждал о возможном продлении контракта с капитаном красно-белых Георгием Джикией.

«Джикия, однозначно, на уровне «Спартака». Другое дело, как он сам себя настраивает на дальнейшую борьбу? Однозначно, он хочет остаться в «Спартаке», но если команда ничего не предпримет в плане его подписания, то он уйдет свободным агентом. И его возьмет любая команда, будет ли это «Локомотив», или, как сейчас пишут, Валерий Карпин пригласит его в «Ростов». Вопрос в том, чего хочет сам Георгий? Я думаю, он хочет остаться в стане красно-белых. Но как будет дальше проявлять инициативу клуб пока тоже неясно. Его держат, чтобы продлить контракт на выгодных для клуба условиях? Думаю, нет. А все потому, что у Абаскаля был с ним разговор, который, наверное, не понравился, прежде всего, тренеру. И в какой-то момент Джикия потерял мотивацию, начал готовиться не так, как нужно. Время лечит, ему нужно пахать, чтобы оставаться в игре — в «Спартаке» или в другой команде», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

30-летний Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Всего за московский клуб он провел 212 матчей, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/demenko-dzhikiya-mog-poteryat-motivaciyu-posle-razgovora-s-abaskalem-331095/
Георгий Джикия
Максим Деменко
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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