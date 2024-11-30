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Судейство

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«Ростов» — «Пари НН»: судья, ассистент и резервный неверно оценили фол Боселли. Удалить его помог ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод с фолом Боселли в матче РПЛ «Ростов» — «Пари НН».
Фото Скриншот трансляции

На 48-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Ростов» — «Пари НН» судья Ян Бобровский неверно оценил фол Боселли, ударившего открытыми шипами Данила Глебова, и сначала вынес ему только предупреждение. Ни первый ассистент Андрей Болотенков, ни резервный Олег Соколов не помогли рефери сразу принять правильное решение.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Их спасло вмешательство видеоассистентов Кирилла Левникова и Алексея Сухого. Только после ВАР-проверки и непродолжительного просмотра видеоповторов Бобровским первоначальное решение было изменено и в итоге принято верное решение. Судья объявил об отмене желтой карточки — она была заменена на красную, и Боселли был удален с поля за серьезное нарушение правил.

Фото Скриншот трансляции

Это уже 62-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 59 раз первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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