Каманцев может занять руководящий пост в «Крыльях Советов»

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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев может занять руководящий пост в «Крыльях Советов», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, Каманцев консультировал руководство Самарской области по проблематике управления клубом. Ранее «Крылья» покинул спортивный директор Сергей Корниленко.

После 16 туров «Крылья Советов» с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.