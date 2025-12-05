Борис Игнатьев рассказал, что в 82 года играл в футбол

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, которому сегодня исполнилось 85 лет, в интервью «СЭ» рассказал, что лишь три года назад перестал играть в футбол.

— Накануне 65-летия вы говорили мне, что играете в футбол с командой правительства Москвы. Когда завязали?

— Три года назад.

— Я не ослышался?

— Да-да, еще в 82 играл, представляете?! Два раза в неделю рано утром как штык был в Лужниках. Сначала футбол, затем баня, общение с интересными людьми... Отдыхал душой и телом. Но в какой-то момент все-таки пришлось закончить — обострились старые болячки.

Зато машину и сейчас вожу. В этом смысле никаких проблем. 60 с лишним лет за рулем! Вот ходить сложнее, особенно на большие расстояния.