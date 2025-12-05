Тюкавин — о Луисе Мартинесе: «Он жестит? Это европейские требования»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе с бывшим тренером бело-голубых по физподготовке Луисом Мартинесом.

«У меня с Луисом все нормально. Он — тренер сборной, помогает Валерию Георгиевичу там. Мы с ним на связи. Я с ним в сборной работаю уже четыре года и все нормально. Говорят, что он жестит? Это сейчас реальные европейские требования. Так что все вопросы к Луису», — сказал Тюкавин «СЭ».

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев раскритиковал работу испанца в «Динамо», но позже принес извинения.