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Игнатьев: «Дзюба еще долго может быть востребован в РПЛ — он приносит результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Дзюба провел хороший отрезок сезона в «Локомотиве», был полезен в атаке, что от него и требовалось. Артем сумел не только немало забить, но и отдать голевые передачи. Здорово, что он вернулся в чемпионат России и продолжил карьеру — было бы жалко терять такого игрока. В целом, Дзюба еще долго может быть востребован в РПЛ — он приносит результат. Конечно, нельзя сказать, что Артем замечательно играет — все-таки он уже не так молод. Но самое главное, что Дзюба все еще удачно выполняет работу бомбардира — забивает голы», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 34-летний нападающий принял участие в 10 матчах, забил 8 мячей и отдал 5 результативные передачи. Ранее Дзюба продлил контракт с железнодорожниками до лета 2024 года.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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3.06 17:00
Урал – Сочи
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