Игнатьев: «Дзюба еще долго может быть востребован в РПЛ — он приносит результат»

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Дзюба провел хороший отрезок сезона в «Локомотиве», был полезен в атаке, что от него и требовалось. Артем сумел не только немало забить, но и отдать голевые передачи. Здорово, что он вернулся в чемпионат России и продолжил карьеру — было бы жалко терять такого игрока. В целом, Дзюба еще долго может быть востребован в РПЛ — он приносит результат. Конечно, нельзя сказать, что Артем замечательно играет — все-таки он уже не так молод. Но самое главное, что Дзюба все еще удачно выполняет работу бомбардира — забивает голы», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 34-летний нападающий принял участие в 10 матчах, забил 8 мячей и отдал 5 результативные передачи. Ранее Дзюба продлил контракт с железнодорожниками до лета 2024 года.