«Краснодар» победил московское «Динамо» в товарищеском матче

«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче — 2:1. Игра проходила в Дубае (ОАЭ).

У «быков» голы забили Виктор Са и Джованни Гонсалес. У бело-голубых отметился Ярослав Гладышев.

Во втором части сезона-2024/25 РПЛ «Краснодар» примет «Крылья Советов» в 19-м туре 1 марта. «Динамо» 2 марта сыграет на выезде с «Ростовом».

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» — 1:2 (0:0)

Голы: Виктор Са, 47 (0:1). Джованни Гонсалес, 50 (0:2). Гладышев, 80 (1:2).