В РФС рассказали, что Аршавин предложил провести матч легенд России и Белоруссии

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что легенды российского и белорусского футбола могут провести товарищеский матч в Минске.

«Думаем над идеей проведения матча легенд сборных России и Белоруссии в Минске. Ее, кстати, предложил несколько дней назад Андрей Аршавин. В том поколении белорусской сборной много ребят, выступавших на хорошем европейском уровне. Это и Александр Глеб, и Виталий Кутузов, Юрий Жевнов, Сергей Гуренко, Мирослав Ромащенко, Виталий Калачев, Сергей Корниленко и многие другие. Такое противостояние может вызвать большой ажиотаж», — цитирует Терешина ТАСС.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России в июне проведет товарищеский матч против команды Белоруссии.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.