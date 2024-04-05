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Сегодня, 18:30

В РФС рассказали, что Аршавин предложил провести матч легенд России и Белоруссии

Алина Савинова
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что легенды российского и белорусского футбола могут провести товарищеский матч в Минске.

«Думаем над идеей проведения матча легенд сборных России и Белоруссии в Минске. Ее, кстати, предложил несколько дней назад Андрей Аршавин. В том поколении белорусской сборной много ребят, выступавших на хорошем европейском уровне. Это и Александр Глеб, и Виталий Кутузов, Юрий Жевнов, Сергей Гуренко, Мирослав Ромащенко, Виталий Калачев, Сергей Корниленко и многие другие. Такое противостояние может вызвать большой ажиотаж», — цитирует Терешина ТАСС.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России в июне проведет товарищеский матч против команды Белоруссии.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
Андрей Аршавин
Футбол
РФС
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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Урал – Кр. Советов
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