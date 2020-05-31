Болельщики умоляют Геркуса вернуться в «Локомотив»
Болельщики массово просят бывшего президента «Локомотива» Илью Геркусу вернуться в клуб. В воскресенье Геркус, занимавший пост с лета 2016 по декабрь 2018 года, выложил пост, не связанный с футболом.
Однако в комментариях фанаты «Локо» засыпали его просьбами вернуться.
nikolaev1988: «Илья Леонидович, возвращайтесь в «Локомотив»!»
artman091: «В Москву «Локомотив» спасать от жуликов и дилетантов?»
dknb1: «Илья Леонидович, вы едете в офис «Локо», подписывать договор на должность президента?»
the_lucky_nikitos: «Илья Леонидович, лучше обратно в «Локо» приезжайте, у нас тут анархия началась без вас».
danilovk13: «Возвращайтесь в 2024 году в «Локо», с вами мы практически вернули традиции и людей на стадион, а теперь эти нелюди губят все старания».
???Проехал из СПб в Москву по новой трассе М11. Трасса отличная, ехать легко, практически не устаёшь. От кольца до кольца (КАД — МКАД) ушло 5 часов 50 минут. Это включая остановку. Из минусов: однообразный пейзаж — утомляет; На первые 500 км всего две (!!!) нормальные заправки (Лукойл и Роснефть); Многовато фур, которые любят пообгонять друг друга. Но это все мелочи. Главное появилась отличная дорога, по которой на выходных можно гонять хоть в Торжок, хоть в Великий Новгород, ну и из Питера до Москвы и обратно.
Именно после прихода Геркуса в «Локо» вернулся главный тренер Юрий Семин, конфликтовавший с предыдущим президентом Ольгой Смородской. Железнодорожники при Геркусе выиграли чемпионат и Кубок России.
Геркуса в декабре 2018 года сменил Василий Кикнадзе. При нем было принято решение не продлевать контракт с Семиным. 1 июня его сменит Марко Николич.