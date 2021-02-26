Тедеско ответил на вопрос о возможном просмотре матча с фанатского сектора «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 20-го тура чемпионата России против «Рубина» ответил на вопрос о своей дисквалификации и возможности просмотра одного из матчей на фанатском секторе.

— Завтра начнется ваша дисквалификация. Уже обсуждали с Хинкелем, как руководить командой? Не обидно, что из оставшихся 11 игр в трех вы не сможете быть рядом с командой?

— С Хинкелем мы общаемся ежедневно, разумеется, обсудили уже. Вы сказали «завтра», надеюсь, завтра мне все же можно будет провести тренировку (смеется). Хотя, тут я уже ничему не удивляюсь. Если без шуток, я очень расстроен, что не буду рядом с командой. Полностью доверяю Андреасу и Максу. У меня не будет возможности поддерживать с ними связь. К сожалению, я уже привык к такому — это не первая дисквалификация. Но тема закрыта.

— Не хотите ли один из этих трех матчей провести на трибуне вместе с фанатами?

— Почему нет. Я был бы рад. Не знаю, можно ли это в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. Мне нравится эта идея — люблю смотреть на игру из-за ворот, люблю наших болельщиков.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14:00 мск.

(Артем Калинин)