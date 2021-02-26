Актер Баринов считает «Локомотив» фаворитом в матче с ЦСКА из-за отсутствия Акинфеева
Заслуженный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ между железнодорожниками и ЦСКА.
Ранее стало известно, что капитан армейцев Игорь Акинфеев и защитник Игорь Дивеев не примут участие в игре по состоянию здоровья.
«Мне понравилось, как «Локомотив» сыграл с «Тамбовом», как они там бегали. Правда «Тамбов» сейчас не показатель — все равно, что с детской командой «Ростова» играть. Думаю, что для них это везение, что нет Акинфеева. И в данной ситуации «Локомотив» — фаворит. Справится ли с ЦСКА — посмотрим. Тренерские перемены, вся эта ситуации бесследно не проходит. Посмотрим, мне самому любопытно, что за команда у нас после первого сбора Николича», — сказал Баринов «СЭ».
Встреча между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет в субботу, 27 февраля, на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 мск.
ЦСКА после 19 туров идет вторым, «Локомотив» — восьмой.
(Екатерина Звенигородская)
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