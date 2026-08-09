«Рубин» — «Оренбург»: защитник гостей Татаев забил автогол

«Рубин» сравнял счет в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:1.

Встреча проходит на «Ак Барс Арене» в Казани.

На 60-й минуте защитник гостей Алексей Татаев перепавил мяч в свои ворота после подачи углового «Рубином».