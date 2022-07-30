«Факел» — «Динамо»: Смолов открыл счет с пенальти
Нападающий «Динамо» Федор Смолов открыл счет в матче 3-го тура РПЛ против «Факела».
На 26-й минуте форвард реализовал пенальти, который заработал полузащитник бело-голубых Даниил Фомин.
Смолов забил третий гол в сезоне-2022/23. В прошлом туре 32-летний россиянин сделал дубль в игре с «Торпедо» (4:0).
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|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
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|
7
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|
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|2
|0
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|1
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|
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|0
|0
|2
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|0
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16
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|29.07
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Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
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|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
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|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
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|П
|
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Батраз Гурциев
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|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
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Даниил Уткин
Ростов
|2
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|К
|Ж
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Лео Гогличидзе
Урал
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|1
|0
|
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