«Факел» — «Динамо»: Смолов открыл счет с пенальти

Нападающий «Динамо» Федор Смолов открыл счет в матче 3-го тура РПЛ против «Факела».

На 26-й минуте форвард реализовал пенальти, который заработал полузащитник бело-голубых Даниил Фомин.

Смолов забил третий гол в сезоне-2022/23. В прошлом туре 32-летний россиянин сделал дубль в игре с «Торпедо» (4:0).