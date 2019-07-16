Болельщики "Арсенала" признали Григалаву лучшим игроком матча с "Динамо". Его сумасшедший удар спас туляков

Защитник "Арсенала" Гиа Григалава был признан болельщиками клуба лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата с "Динамо" (1:1), cообщается в официальном Twitter клуба.

Гол Григалавы из-за пределов штрафной на 84-й минуте встречи позволил оружейникам отыграться и набрать одно очко в домашней встрече с московской командой.

Контракт с 29-летним грузином действует до 31 мая 2021 года.

В следующем матче РПЛ "Арсенал" сыграет 20 июля на выезде против "Крыльев Советов".