Болельщики "Арсенала" признали Григалаву лучшим игроком матча с "Динамо". Его сумасшедший удар спас туляков

Защитник "Арсенала" Гиа Григалава был признан болельщиками клуба лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата с "Динамо" (1:1), cообщается в официальном Twitter клуба.
Гол Григалавы из-за пределов штрафной на 84-й минуте встречи позволил оружейникам отыграться и набрать одно очко в домашней встрече с московской командой.
Контракт с 29-летним грузином действует до 31 мая 2021 года.
В следующем матче РПЛ "Арсенал" сыграет 20 июля на выезде против "Крыльев Советов".
🔝👍👏Гиа Григалава – лучший футболист матча "Арсенал" - "Динамо"! pic.twitter.com/B7F37HIS6s— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) July 16, 2019
📹 Красавец-гол Гиа Григалавы в концовке встречи #АрсеналДинамо #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/Dfk2SPT6ol— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 12, 2019
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