Представитель объединения болельщиков «Локо-Восток» Сергей Моторин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации в «Локомотиве».

«На самом деле, отставка Николича была ожидаема, — сказал Моторин корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Уже примерно три месяца ходили разговоры об этом. Чувствовалось, что Марко опустошен, у него закончились эмоции. Честно говоря, мы думали, что ему дадут еще чуть-чуть времени, но появился повод — Марко сразу убрали. У нас есть возможность провести статистику, опрос среди болельщиков. Так вот, 80% фанатов «Локомотива» огорчены уходом Николича».

Новым главным тренером «Локо» стал немец Маркус Гисдоль.

«Рады ли мы назначению Гисдоля? Думаю, что если бы Марко дали бы работать в спокойной атмосфере, результат был бы. А с новым тренером шансы на хороший футбол 50 на 50. Человек пришел из топ-чемпионата. Немецкая тренерская школа — одна из лучших в мире, это известный факт. Понятно, что Ральф Рангник хотел своего человека на тренерском мостике — он его получил. Думаю, у немецкого плана есть хорошая перспектива на успех», — заявил болельщик.

До назначения в «Локомотив» Гисдоль с 2016 по 2018 год возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 год — «Кельн». После 10 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.