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В «Спартаке» рассказали о новом переводчике Витории

В «Спартаке» рассказали о новом переводчике для главного тренера Руя Витории
11 октября, 20:29
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, кто будет новым переводчиком для главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Главный тренер и клуб утвердили кандидатуру переводчика еще перед паузой на сборные. Егор Крылов, который работал на пресс-конференции после матча «Спартак» — «Уфа», уже участвует в тренировочном процессе», — подчеркнул Зеленов.

После ухода Дмитрия Крайтера, в «Спартаке» искали кандидата ему на замену. Рассматривались различные варианты, но было решено остановиться на кандидатуре Крылова.

Крылов владеет английским, португальским и испанским, и руководство «Спартака» осталось довольно его уровнем владения иностранными языками.

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Артем Калинин все материалы автора

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