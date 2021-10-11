В «Спартаке» рассказали о новом переводчике Витории

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, кто будет новым переводчиком для главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Главный тренер и клуб утвердили кандидатуру переводчика еще перед паузой на сборные. Егор Крылов, который работал на пресс-конференции после матча «Спартак» — «Уфа», уже участвует в тренировочном процессе», — подчеркнул Зеленов.

После ухода Дмитрия Крайтера, в «Спартаке» искали кандидата ему на замену. Рассматривались различные варианты, но было решено остановиться на кандидатуре Крылова.

Крылов владеет английским, португальским и испанским, и руководство «Спартака» осталось довольно его уровнем владения иностранными языками.