В «Спартаке» рассказали о новом переводчике Витории
В «Спартаке» рассказали о новом переводчике для главного тренера Руя Витории
11 октября, 20:29
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, кто будет новым переводчиком для главного тренера красно-белых Руя Витории.
«Главный тренер и клуб утвердили кандидатуру переводчика еще перед паузой на сборные. Егор Крылов, который работал на пресс-конференции после матча «Спартак» — «Уфа», уже участвует в тренировочном процессе», — подчеркнул Зеленов.
После ухода Дмитрия Крайтера, в «Спартаке» искали кандидата ему на замену. Рассматривались различные варианты, но было решено остановиться на кандидатуре Крылова.
Крылов владеет английским, португальским и испанским, и руководство «Спартака» осталось довольно его уровнем владения иностранными языками.
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры
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