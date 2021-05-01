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Миха Мевля уйдет из «Сочи» в конце сезона

11:11
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Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевли, рассказал «СЭ» о будущем клиента. Контракт 30-летнего защитника сборной Словении с южанами истекает в конце сезона.

«Сочи» сделал предложение о продлении контракта, но оно нас не устроило. Больше мы ничего от них не ждем, так что Миха точно уйдет из клуба», – сказал Новиков «СЭ».

В нынешнем сезоне Мевля провел 28 матчей за «Сочи» и забил 3 гола.

(Сергей Федоров)

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