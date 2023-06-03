Боков считает, что Малком и Клаудиньо покинут «Зенит» этим летом

Бывший защитник «Зенита» Максим Боков высказался о возможном уходе из петербургской команды нападающего Малкома и полузащитника Клаудиньо.

«Я думаю, что они все-таки уйдут. Потому что мы сейчас за «железным занавесом», имею в виду в футбольном смысле. А для них есть уже определенные варианты в Европе, чтобы засветиться и играть. Скорее всего, они выберут этот вариант», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бокова.

3 июня агент обоих бразильских футболистов Луис Гарсия заявил, что игроками интересуются команды топ-5 европейских чемпионатов.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиьо — с 2021-го.