«Крылья Советов» — «Спартак»: Промес не реализовал пенальти

«Спартак» не реализовал пенальти в матче с «Крыльями Советов» в матче 30-го тура РПЛ — 0:1. С точки пробивал Квинси Промес, но вратарь самарцев Евгений Фролов отразил удар нидерландского нападающего.

Одиннадцатиметровый был назначен после игры рукой от Бенхамина Гарре. Главный арбитр встречи Алексей Амелин указал на точку после просмотра видеоповтора.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.