Боец ММА Пираев одобрил тренировки «Балтики» в стиле тай-бо: «Раньше тоже смеялся. Танцы сильно развивают»

Боец ММА Мариф Пираев в разговоре с «СЭ» высказался о тренировках «Балтики» в стиле тай-бо.

«Это что за танцы? Как они называются? Капоэйра! Похоже, у них много бразильцев. Но есть один русский, наш слоняра! В целом, я раньше тоже смеялся. Но танцы очень сильно развивают. Когда был маленьким, все ходили на лезгинку. И я пошел. Думал, это вообще легко. Ты стоишь с расставленными в сторону руками, пот капает. Любые танцы — очень сложно и очень полезно», — сказал Пираев «СЭ».

Ранее защитник «Балтики» Александр Филин рассказал «СЭ», что главный тренер калининградцев Андрей Талалаев практикует на сборах тренировки в стиле тай-бо.