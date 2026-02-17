Ари рассказал, кто из бразильцев РПЛ лучше всех танцует

Бывший футболист сборной России Ари ответил на вопрос «СЭ», кто из бразильцев в РПЛ танцует лучше всех.

«Наверное, первый — Маркиньос из «Спартака». Вторым назвал бы Вендела из «Зенита». Третий — Мойзес из ЦСКА», — сказал Ари.

Маркиньос провел 56 матчей в составе красно-белых, забил 7 голов и сделал 15 результативных передач.

Контракт Маркиньоса со «Спартаком» действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.