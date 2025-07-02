Филин рассказал о тренировке «Балтики» с элементами боевых искусств

Защитник «Балтики» Александр Филин в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от сборов с Андреем Талалаевым.

— По поводу вашей тренировки с элементами ударов: уже пошутили, что вы готовитесь к матчам с «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо»?

— Нормальная тренировка для мышц кора. Здесь работаем в том числе на пульсе.

— Насколько жесткие сборы у Талалаева?

— Я подъехал в конце. Но в любой команде они нелегкие. Надо чуть потерпеть. В принципе нормально.

По итогам сезона-2024/25 «Балтика» выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.