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Ближайшие туры РПЛ будут посвящены памяти Яшина

18:31
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13-й и 14-й туры чемпионата России будут посвящены памяти знаменитого вратаря Льва Яшина. Об этом сообщает официальный сайт российской премьер-лиги.

22 октября исполняется 90 лет со дня рождения Яшина. Вратарь выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Лев Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Кубка СССР. Обладатель «Золотого мяча» 1963 года.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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