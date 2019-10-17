Ближайшие туры РПЛ будут посвящены памяти Яшина
18:31
13-й и 14-й туры чемпионата России будут посвящены памяти знаменитого вратаря Льва Яшина. Об этом сообщает официальный сайт российской премьер-лиги.
22 октября исполняется 90 лет со дня рождения Яшина. Вратарь выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Лев Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Кубка СССР. Обладатель «Золотого мяча» 1963 года.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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