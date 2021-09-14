Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказался об истории с тюремными сроками форварда «Фиорентины» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

«Не бьет ли это по имиджу России? Нет. Во-первых, это не только в России так бывает, что спортсмены и, в частности, футболисты ведут себя не лучшим образом. Я не знаю точно, что случилось с этими двумя игроками, но в любом случае это уже забота спортивных организаций и министерств, допускать их к игре или нет. Это вопрос справедливости. Если это касается только футбола, то решить вопрос намного проще. Но если это касается общества и они злостные нарушители, их нужно выгнать из футбола. Но я не судья, я могу лишь предположить один из вариантов решения этого вопроса», — цитируют Блаттера «Известия».

В октябре 2018 года футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. В мае 2019 года Александра приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Павла — к 1 году и 5 месяцам, но уже в сентябре 2019 года они вышли на свободу по УДО.