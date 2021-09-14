Лещенко: «Захарян сможет заиграть в «Барселоне». Ему нужно совершенствоваться!»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику сине-бело-голубых Арсену Захаряну. Об этом сегодня сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

«Если будет реальное предложение, то Захарян должен думать о переходе только в следующем сезоне. Он же сам говорил, что этот сезоне точно хочет доиграть в «Динамо». Конечно, ему нужно совершенствоваться, играть на более высоком уровне. Только так можно расти. Будет жалко, конечно, если он уйдет из «Динамо». Там намечается очень интересная связка: Тюкавин, Макаров и Захарян. В любом случае это решать только Захаряну. Это его жизнь и благополучие его семьи», — сказал Лещенко «СЭ».

Лещенко также считает, что Захарян сможет заиграть в «Барселоне» в раннем возрасте.

«Рано? Нет, почему? Он может там играть, все нормально. Там условия лучше, чем у нас. А что в России? Не дай бог, сломается еще здесь за пару лет. В Европе все начинают рано играть. Думаю, в «Барселоне» бережно к нему отнесутся. Это все-таки деньги для клуба. Они могут отправить его и в другую команду. Сейчас все так и живут — зарабатывают деньги на трансферах. Это реальная вещь, от нее никуда не уйти», — добавил Лещенко.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Захаряну со стороны «Брюгге», «Лейпцига» и «Сассуоло». В этом сезоне он провел семь матчей за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.