Бителло продлил отношения с «Динамо» до 2031 года

Как стало известно «СЭ», футболист «Динамо» Бителло продлил отношения с бело-голубыми еще на три года — до 2031 года.

Прежнее соглашение 25-летнего бразильца действовало до 2028 года. Клуб должен объявить о продолжении сотрудничества до матча со «Спартаком», который пройдет 13 сентября.

Зимой «Ботафого» предлагал за Бителло 18 миллионов евро, однако «Динамо» не устроили детали возможного соглашения.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что бело-голубые увеличат зарплату футболиста до суммы около 2 миллионов евро в год.