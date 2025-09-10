Сын Плющенко заявил, что хочет заниматься футболом на профессиональном уровне

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ответил на вопрос «СЭ» о любви к футболу.

— Твоя команда одержала победу на турнире по уличному футболу. Ты очень бурно радовался.

— Я безумно счастлив! Большое спасибо организаторам, соперникам, было очень интересно. Надо делать побольше такого. Будем участвовать! Это не последняя наша победа! Мы еще выиграем. И не раз! Чемпионы победили!

— Теперь можно в профессиональный футбол.

— Можно, мы хотим!

— Хочешь?

— Да.

— Для тебя возможно в будущем сыграть в РПЛ?

— Посмотрим, посмотрим. Не буду загадывать.

Ранее известный продюсер Яна Рудковская в интервью «СЭ» рассказала о распорядке дня сына Александра.