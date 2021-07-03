Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бистрович: «Я уже полгода не был с командой и очень рад видеть своих друзей»

00:11
Теги:

Полузащитника ЦСКА Кристиян Бистрович вернулся в расположение московского клуба. Он выступал на правах аренды за турецкий клуб «Касымпаша».

«Я уже полгода не был с командой и очень рад видеть своих друзей, — сказал Бистрович официальному сайту ЦСКА. — Хорошее настроение, отличная атмосфера, мне нравится быть здесь. После молодежного Евро со сборной отдыхал всего несколько дней, был с девушкой на море в Хорватии. И сразу начал индивидуально работать, чтобы подготовиться к новому сезону. Для меня это обычное дело. Проводил время с друзьями, семьей у себя дома и постоянно тренировался».

Контракт 23-летнего хорвата с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Он забил 6 мячей в 88 матчах за клуб.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Потолок зарплат и изменение лимита на легионеров. Что ждет российский футбол?
Почему десятилетний ребенок умер от старости
Порноактриса покончила с собой в Петербурге
Британская телеведущая высмеяла форму сборной Украины по футболу
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы