Бистрович: «Я уже полгода не был с командой и очень рад видеть своих друзей»

Полузащитника ЦСКА Кристиян Бистрович вернулся в расположение московского клуба. Он выступал на правах аренды за турецкий клуб «Касымпаша».

«Я уже полгода не был с командой и очень рад видеть своих друзей, — сказал Бистрович официальному сайту ЦСКА. — Хорошее настроение, отличная атмосфера, мне нравится быть здесь. После молодежного Евро со сборной отдыхал всего несколько дней, был с девушкой на море в Хорватии. И сразу начал индивидуально работать, чтобы подготовиться к новому сезону. Для меня это обычное дело. Проводил время с друзьями, семьей у себя дома и постоянно тренировался».

Контракт 23-летнего хорвата с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Он забил 6 мячей в 88 матчах за клуб.