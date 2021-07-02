Сандро Шварц: «Довольны тем, как на этом сборе Кутицкий играет на позиции опорного хавбека»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в контрольном матче с кипрским клубом АЕЛ на сборе в Австрии (1:0).

— В первом тайме мы достаточно сложно входили в игру. Два дня назад провели предыдущий матч, и у ребят накопилась усталость. Во второй половине мы выглядели лучше и забили решающий гол. Нам было важно надежно сыграть в обороне, и сегодня это удалось — мы снова отыграли на ноль, — приводит слова тренера сайт «Динамо».

— Завтра команда проведет второй матч за два дня. Учитывали это при выборе состава?

— Да, мы думали об этом. Сейчас ребята находятся под серьезными нагрузками, и нам нужно было правильно распределить игровое время. Те, кто сегодня сыграл меньше времени, завтра проведут на поле 60 минут и наоборот.

— Даниил Лесовой забил единственный гол в этом матче. Как его прокомментируете?

— Нам удалась очень хорошая атака, здорово сыграли в штрафной площади, где было достаточно много игроков соперника. Хочу отметить Тюкавина, сделавшего хорошую передачу на Лесового.

— Александр Кутицкий играет на этом сборе больше всех. Рассматриваете его только как опорного полузащитника или держите в уме, что он может сыграть на фланге обороны?

— Мы довольны тем, как на этом сборе Кутицкий играет на позиции опорного хавбека. Мы знаем, что он может действовать и на других позициях, и держим эти варианты в голове.