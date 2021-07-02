Сандро Шварц: «Довольны тем, как на этом сборе Кутицкий играет на позиции опорного хавбека»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в контрольном матче с кипрским клубом АЕЛ на сборе в Австрии (1:0).
— В первом тайме мы достаточно сложно входили в игру. Два дня назад провели предыдущий матч, и у ребят накопилась усталость. Во второй половине мы выглядели лучше и забили решающий гол. Нам было важно надежно сыграть в обороне, и сегодня это удалось — мы снова отыграли на ноль, — приводит слова тренера сайт «Динамо».
— Завтра команда проведет второй матч за два дня. Учитывали это при выборе состава?
— Да, мы думали об этом. Сейчас ребята находятся под серьезными нагрузками, и нам нужно было правильно распределить игровое время. Те, кто сегодня сыграл меньше времени, завтра проведут на поле 60 минут и наоборот.
— Даниил Лесовой забил единственный гол в этом матче. Как его прокомментируете?
— Нам удалась очень хорошая атака, здорово сыграли в штрафной площади, где было достаточно много игроков соперника. Хочу отметить Тюкавина, сделавшего хорошую передачу на Лесового.
— Александр Кутицкий играет на этом сборе больше всех. Рассматриваете его только как опорного полузащитника или держите в уме, что он может сыграть на фланге обороны?
— Мы довольны тем, как на этом сборе Кутицкий играет на позиции опорного хавбека. Мы знаем, что он может действовать и на других позициях, и держим эти варианты в голове.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-v-matce-s-ael-bylo-vazno-nadyozno-sygrat-v-oborone
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю