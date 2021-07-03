Бийол: «Мне всегда было хорошо в ЦСКА»

Полузащитник Яка Бийол поделился эмоциями после возвращения в ЦСКА. Футболист вернулся в московский клуб из аренды в «Ганновере».

«Мне всегда было хорошо в ЦСКА, и когда начинал выступать за клуб, и когда приехал сейчас, — отметил Бийол в интервью официальному сайту. — Это мой дом, все вокруг — друзья: футболисты, персонал. С удовольствием обнялся, пообщался с ребятами. Чем занимался во время паузы? Сначала был в главной сборной Словении, играл товарищеские матчи. Потом где-то неделю отдыхал и сразу после этого начал тренироваться — бегал, выполнял упражнения. Делал все, чтобы хорошо себя чувствовать, когда приеду на сборы ЦСКА».

В составе ЦСКА Бийол отыграл 66 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.